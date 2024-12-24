Вранішні вибухи у Хмельницькій області: влада повідомила про наслідки атаки "Шахедів"

Інформації про травмованих немає.

Зранку 24 грудня під час повітряної тривоги у Хмельницькій області сталися вибухи. В регіоні спрацювали сили ППО, але є незначні наслідки атаки ворога.

Про це повідомив керівник керівник Хмельницької обласної військовї адміністрації Сергій Тюрін.

"Вранці, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили два ворожі БПЛА типу "Shahed", - повідомив чиновник.

З його слів, внаслідок атаки вибито вікна, пошкоджено дах в приватних будинках, гараж, автомобіль і господарське приміщення в одній з територіальних громад. Наразі звернень щодо травмованих чи загиблих немає.

Як повідомлялося, сьогодні зранку у Хмельницькій області лунали потужні вибухи. В регіоні від 05:54 до 07:06 було оголошено повітряну тривогу.

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