Вранішній удар "Кинджалом": куди РФ запустила ракету і чи досягла вона цілі

Зранку п'ятниці, 14 червня, вся Україна "почервоніла" через зліт МІГ-31К на території Росії. Близько 06:00 ворог запустив одну ракету Х-47М2 "Кинджал" у напрямку Хмельниччини.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Близько 6 ранку противник здійснив пуски аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал" з пускових рубежів Тамбовської області. Ця ціль рухалася дуже швидко, йшла з півночі України і попрямувала до Хмельниччини, де не досягла своєї цілі", - розповів представник ПС.

Зазначимо, що вдруге за ніч у Хмельницькій області оголосили тривогу о 06:02. Вона тривала до 06:48.

"Швидкісна ціль на Київщині! Курс південно-західний! Імовірно, "Кинджал!" - повідомили ПС о 06:05. Через декілька хвилин на Хмельниччині пролунали вибухи.