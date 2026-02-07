- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2037
- Час на прочитання
- 1 хв
Вранішній удар по Рівненській області: влада повідомила про жертву
Протягом сьогоднішнього ранку росіяни масовано атакували Рівненщину.
Зранку 7 лютого росіяни вдарили по Рівненській області. Внаслідок атаки загинув чоловік.
Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
«На жаль, за наслідками ранкової атаки на Рівненщину, загинув чоловік», — повідомив чиновник.
Атака на Рівненщину
Протягом ранку 7 лютого у Рівному сталися потужні вибухи. Гучно було і в області. Тривогу було оголошено о 03:12, а закінчилася вона лише о 09:18.
За даними влади, росіяни влучили у багатоквартирний житловий будинок. Крім того, атаковано об’єкти критичної інфраструктури. В області сталися відключення світла. Крім того, людей попереджали про можливі перебої з водопостачанням.