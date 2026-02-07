ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2037
1 хв

Вранішній удар по Рівненській області: влада повідомила про жертву

Протягом сьогоднішнього ранку росіяни масовано атакували Рівненщину.

Олена Капнік
Атака на Рівненську область.

Атака на Рівненську область. / © ДСНС

Зранку 7 лютого росіяни вдарили по Рівненській області. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

«На жаль, за наслідками ранкової атаки на Рівненщину, загинув чоловік», — повідомив чиновник.

Атака на Рівненщину

Протягом ранку 7 лютого у Рівному сталися потужні вибухи. Гучно було і в області. Тривогу було оголошено о 03:12, а закінчилася вона лише о 09:18.

За даними влади, росіяни влучили у багатоквартирний житловий будинок. Крім того, атаковано об’єкти критичної інфраструктури. В області сталися відключення світла. Крім того, людей попереджали про можливі перебої з водопостачанням.

2037
