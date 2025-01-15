Вранішня ракетна атака на Прикарпаття: що відомо і куди цілився ворог

Минулося без постраждалих.
Зранку 15 січня під час масштабної повітряної тривоги російські ракети атакували Івано-Франківську область. На Прикарпатті працювала протиповітряна оборона.
Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
"На Прикарпатті ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. В області працювали Сили ППО", - наголосила чиновниця.
З її слів, минулося без постраждалих. На місці події працюють відповідні служби.
Як повідомлялося, зранку 15 січня також вибухи сталися в Івано-Франківську. Під час повітряної тривоги працювали сили ППО.