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Вранішня ракетна атака на Прикарпаття: що відомо і куди цілився ворог

Вранішня ракетна атака на Прикарпаття: що відомо і куди цілився ворог

Рятувальники. / Фото: Associated Press

Минулося без постраждалих.

Зранку 15 січня під час масштабної повітряної тривоги російські ракети атакували Івано-Франківську область. На Прикарпатті працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"На Прикарпатті ціллю були  об’єкти критичної інфраструктури. В області працювали Сили ППО", - наголосила чиновниця.

З її слів, минулося без постраждалих. На місці події працюють відповідні служби. 

Як повідомлялося, зранку 15 січня також вибухи сталися в Івано-Франківську. Під час повітряної тривоги працювали сили ППО.

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