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Вранці РФ атакує Україну: реактивні дрони вже над Києвом, під загрозою низка областей (мапа)
Повітряні сили закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
У четвер зранку, 29 жовтня, російська армія продовжує атакувати Україну безпілотниками. Існує загроза для низки областей. Над Києвом фіксують дрони.
Що відомо про російську атаку — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Повітряні сили станом на 07:55 попереджали про рух реактивних БпЛА у напрямку Києва, де о 07:34 оголосили “жовту” тривогу. Згодом повідомили про загрозу для столиці — зокрема, в районі Русанівських Садів і Деміївки.
Зокрема, дрони фіксують на підльоті до Броварів, Борисполя, Козина, Василькова, Ірпетя та Чайок у Київській області.
Окрім того, безпілотники рухаються на Чернігівщині, Запоріжжі, Полтавщині і Дніпропетровщині. Є загроза застосування керованих авіабомб, зокрема на півночі Харківської області.