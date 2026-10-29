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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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86
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Вранці РФ атакує Україну: реактивні дрони вже над Києвом, під загрозою низка областей (мапа)

Повітряні сили закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вранці РФ атакує Україну: реактивні дрони вже над Києвом, під загрозою низка областей (мапа)

© Associated Press

У четвер зранку, 29 жовтня, російська армія продовжує атакувати Україну безпілотниками. Існує загроза для низки областей. Над Києвом фіксують дрони.

Що відомо про російську атаку — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Повітряні сили станом на 07:55 попереджали про рух реактивних БпЛА у напрямку Києва, де о 07:34 оголосили “жовту” тривогу. Згодом повідомили про загрозу для столиці — зокрема, в районі Русанівських Садів і Деміївки.

Зокрема, дрони фіксують на підльоті до Броварів, Борисполя, Козина, Василькова, Ірпетя та Чайок у Київській області.

Окрім того, безпілотники рухаються на Чернігівщині, Запоріжжі, Полтавщині і Дніпропетровщині. Є загроза застосування керованих авіабомб, зокрема на півночі Харківської області.

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