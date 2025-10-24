Враження, які приносять прибуток: у Карпатах стартує інвестиційний проєкт — готель вражень «ВІРШІ»

Реклама

Забудовником проєкту виступає Greenwood, компанія з 15 річним досвідом у девелопменті нерухомості та якісними реалізованими проєктами у портфелі. Управління новим об’єктом здійснюватиме Maestro Hotel Management — одна з провідних компаній галузі, яка входить до рейтингу Forbes NEXT 250.

Зростання попиту на Карпати

Карпатський регіон останніми роками демонструє стрімке зростання інтересу серед українських та іноземних туристів. За даними Івано-Франківської ОВА, у 2025 році кількість відвідувачів Прикарпаття зросла у кілька разів порівняно з довоєнними часами, а область увійшла до трійки лідерів за обсягами туристичного збору. Це підтверджує тенденцію: попит на якісний відпочинок у горах продовжує зростати.

Інвестиція у враження

Проєкт «ВІРШІ» відповідає цьому попиту, пропонуючи інвесторам не просто квадратні метри нерухомості, а актив, який генерує стабільний дохід. У межах концепції економіки вражень, головна цінність — не перелік послуг, а емоційний досвід, який гість отримує під час перебування. Модель передбачає, що власники апартаментів та вілл отримуватимуть частку від операційного прибутку готелю.

«Сьогодні інвестор шукає більше, ніж дохід. Він прагне причетності, можливості стати частиною проєкту, який має культурне та емоційне значення. Саме такою є концепція “ВІРШІ” — ми пропонуємо якісну дохідну нерухомість, із повним управлінням професійною керуючою компанією та унікальною концепцією готелю вражень. В сумі все це має високий потенціал росту вартості активу», — коментує команда Greenwood.

Локація та можливості

Комплекс розташований у селищі Яблуниця, всього за 12 хвилин від Буковелю. Це дає інвесторам і гостям одразу дві переваги: близькість до найбільшого гірськолижного курорту країни та водночас тишу карпатського лісу. Краєвиди на — гора Хом’як, Говерла, поруч Яблуницький перевал, Карпатський національний парк.

Така географія робить «ВІРШІ» привабливим цілий рік: взимку — для лижників і сноубордистів, влітку — для поціновувачів хайкінгу, wellness-ритритів та сімейних подорожей. Це відкриває широкі можливості для стабільного завантаження номерів і прогнозованого доходу для інвесторів.

Резорт нового покоління

Готель «ВІРШІ» спроєктований як круглорічний резорт, що поєднує відпочинок, оздоровлення та події. Гості матимуть доступ до двоповерхового SPA & Wellness центру, концептуального ресторану й кафе, озера для особливих подій, Rooftop Bar із панорамою Карпат, сучасної конференц-зали та відкритих infinity-басейнів з краєвидами на гори.

Саме така інфраструктура дозволяє поєднувати leisure та business-напрямки, роблячи «ВІРШІ» привабливими не лише для сезонних туристів, а й для wellness-ретритів, корпоративних заходів, активного відпочинку та індивідуальних програм відновлення. Це підсилює модель економіки вражень, де гість оплачує не номер, а унікальний досвід.

Управління від Maestro

Операційне управління «ВІРШІ» здійснюватиме Maestro Hotel Management , відома своїми преміальними проєктами — M1 Club Hotel, IL Decameron Luxury Design Hotel, Villa le Premier. У портфелі Maestro — понад 14 готелів та ресторанів, 750 номерів і активи на суму близько $395 млн. Компанія увійшла до рейтингу Forbes NEXT 250, який відзначає найперспективніші бізнеси України.

«Maestro Hotel Management — це не лише про сервіс. Це про довіру, фінансову дисципліну та чітку аналітику. Кожен інвестор у “ВІРШІ” матиме доступ до онлайн-кабінету з актуальними даними: завантаженість готелю, середній тариф, розмір прибутку та виплат. Ми створюємо модель, де кожен партнер бачить результат у режимі реального часу», — зазначають у компанії.

Новий символ Карпат

Унікальність «ВІРШІ» полягає в тому, що головним продуктом стають не квадратні метри, а враження. Готель пропонує персоналізовані формати: від digital detox і соло-програм з тишею до активного відпочинку, SPA-досвіду чи романтичних ночей під зорями.

Комплекс включатиме 200 апартаментів та 28 вілл, органічно інтегрованих у природний рельєф. Тут передбачені: SPA&Wellness центр на два поверхи, концептуальний ресторан та кафе, озеро для особливих подій, Rooftop Bar, сучасна конференц-зала, відкриті інфініті-басейни з видом на гори та багато іншого.

Готель пропонує дуальну модель сервісу:

Сервіс за сценарієм — у «меню вражень» кожен гість може скласти власний сценарій перебування: wellness, усамітнення, активний відпочинок, сімейні програми чи цифровий детокс.

Moments of Magic — маленькі несподіванки, які народжуються спонтанно й створюють сильний емоційний зв’язок.

Запуск «ВІРШІ» відкриває нову сторінку для українського готельного бізнесу. Це приклад того, як інвестиції можуть поєднувати економічну вигоду з культурною ідеєю. У час, коли країна потребує символів відновлення й розвитку, поява готелю вражень у серці Карпат може стати знаковим сигналом для ринку.

Для інвесторів це можливість вкласти у стабільний актив, для бізнес-спільноти — кейс нового рівня управління, а для туристів — шанс відкрити Карпати з абсолютно нового боку.