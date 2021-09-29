Вражає шкіру, суглоби та серце: на Волині медики зафіксували 12 випадків хвороби Лайма

Вражає шкіру, суглоби та серце: на Волині медики зафіксували 12 випадків хвороби Лайма

Хворих кліщі вкусили, коли вони збирали гриби, ягоди чи просто відпочивали на природі.

У Волинській області у вересні медики зафіксували 12 випадків хвороби Лайма, яку спричиняють укуси кліщів.

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Про це повідомила лікарка-інфекціоністка Маневицької райлікарні Надія Юрчик, пише "Суспільне"

Випадки хвороби Лайма зареєстрували у Нововолинську та колишніх Маневицькому та Горохівському районах. Також випадки хвороби є у Луцьку та Луцькому районі.

За словами лікарки, усіх хворих кліщі вкусили, коли вони збирали гриби, ягоди чи просто відпочивали на природі. Недуга небезпечна тим, що ця інфекційна патологія вражає шкіру, нервову систему, суглоби та серце.

"Основним симптомом хвороби Лайма є вірусна кільцева еритема. Вона округлої форми, краї її діаметра можуть бути гіперизмові, а ближче до центру вона є бліда або синюшна", — каже Надія Юрчик.

Загалом до медиків щотижня за допомогою звертається 50 жителів Волинської області, яких вкусили кліщі.

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