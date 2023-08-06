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Вразив ворожий Ту-95: Зеленський випробував симулятор для F-16 (фото)

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Вразив ворожий Ту-95: Зеленський випробував симулятор для F-16 (фото)

Президент Зеленський під час віртуального польоту на F-16 вразив ворожу ціль / Фото: Сайт президента України

Після віртуального тренування президенту подарували шолом пілота.

У неділю, 6 серпня, у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський особисто випробував спеціальний польотний симулятор, переданий Чехією для підготовки пілотів до ведення бойових дій на літаках західного зразка F-16.

Про це повідомили на офіційному сайті президента.

За допомогою цього симулятора українські військові вивчають особливості сучасних бойових літаків та їхні можливості.

“Володимир Зеленський випробував роботу комплексу на практиці та влучив в одну з віртуальних мішеней – Ту-95”, - йдеться у повідомленні.

Після такого “посвячення в льотчики” цілком закономірно Володимиру Зеленському презентували шолом пілота. 

Президенту Зеленському подарували шолом пілота / © Сайт президента України
Президенту Зеленському подарували шолом пілота / Фото: Сайт президента України

Вручаючи цей подарунок військовослужбовці Повітряних сил висловили сподівання, що найближчим часом Україна отримає від західних партнерів винищувачі F-16, які допоможуть здолати російських загарбників і звільнити всі українські землі. 

Нагадаємо, цього ж дня президент Володимир Зеленський особисто підписав ракету SCALP-EG, передану Україні від Франції. 

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Дата публікації
Перегляди
856
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