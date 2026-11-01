Врятувала дітей ціною власного життя: на Полтавщині поховали 33-річну маму близнюків

Мама загинула, рятуючи дітей

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У селі Погреби, що на Полтавщині, 31 жовтня провели в останній шлях 33-річну Анну Брагу, чиє життя обірвалося під час російського обстрілу Кременчука 29 жовтня. У фатальний момент жінка закрила власним тілом двох дітей-близнюків, врятувавши їх від загибелі.

Сумну звістку повідомила сестра загиблої Інна Солошенко.

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Закрила собою дітей: у Кременчуці попрощалися з Анною Брагою

Сестра загиблої Інна висловила свій біль у соцмережах, згадавши, якою світлою була Анна.

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«Люди, живіть це життя, бо іншого вже не буде. Аня любила життя і ловила кожен момент», — написала жінка.

У публікації в Instagram Інна показала дітей Анни та поділилася моторошними спогадами про перші хвилини після катастрофи.

«„Мамочка, вернись. Мамочка, вернись“, — кричали дітки. Це найстрашніше. Такі чудові дітки. Так шкода. Цей крик потрібно було знімати і показувати по всіх каналах. Щоб ті, хто може вплинути на цю війну, нарешті прокинулися», — пише жінка.

У загиблої Анни залишилися чоловік та двоє маленьких близнюків. Як розповідають рідні, під час повітряної тривоги Анна просто не встигла добігти до безпечного місця, тому взяла удар на себе, аби вберегти малюків.

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Трагедія сталася саме в день, коли чоловік Анни відзначав свій 35-річний ювілей.

Одразу після звірячої атаки дітей оглянув лікар.

Після поховання Інна написала такий пост:

«Анют, ти ж бачила, скільки сьогодні до тебе прийшло людей…Анют, тебе всі люблять! Я буду завжди про тебе писати. Я буду завжди про тебе розповідати. Анют, ти така гарна… Я згадую тебе кожного дня. Згадую наш останній день разом…»

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Анну поховали 31 жовтня у селі Погреби.

Атака на Кременчук 29 жовтня: головне

Нагадаємо, внаслідок російської атаки по двох локаціях у Кременчуці Полтавської області загинуло троє людей, а кількість поранених зросла до 32, серед яких шестеро дітей. Дев’ятьох осіб госпіталізували, зокрема, двоє пацієнтів — 16-річний хлопець і 72-річний чоловік — перебувають у тяжкому стані.

Ще семеро постраждалих мають стан середньої тяжкості. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також будівля школи-інтернату, вихованців якої встигли вчасно перевести до укриття. На місцях влучань працюють оперативний штаб, відповідні служби, комунальники та благодійники, які допомагають мешканцям усувати наслідки руйнувань. У зв’язку з загибеллю людей п’ятниця, 30 жовтня, на Полтавщині була днем жалоби.

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