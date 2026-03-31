"Втратили двох доньок": померла 6-річна Євгенія Сергієнко, яку закрила собою сестра під час удару РФ

Даша та Євгенія Сергієнко

У лікарні померла шестирічна дівчинка, яка дістала поранення під час російського обстрілу Сумщини 28 березня.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Медики впродовж кількох днів намагалися врятувати дитину, проте зазнані травми виявилися несумісними з життям. Ця атака стала фатальною і для старшої сестри дівчинки, яка загинула раніше.

«Невимовний біль. Батьки втратили двох доньок внаслідок цього удару», — написав Олег Григоров.

Раніше ми вже писали, що російські окупаційні війська завдали удару по житловому сектору села Очкине Зноб-Новгородської громади на Сумщині. Це сталося 28 березня. Внаслідок прямого влучання у приватний будинок загинула місцева мешканка, ще троє людей дістали поранення.

Тоді жертвою обстрілу стала 20-річна Даша Сергієнко, яка під час вибуху накрила собою свою молодшу сестру. Завдяки вчинку старшої дівчини шестирічна Євгенія вижила, проте дитину госпіталізували у тяжкому стані. Також поранення дістали батьки дівчат.