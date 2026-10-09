Врятував колег ціною власного життя: у Дніпрі російська атака убила залізничника

Ракетний удар / © ТСН.ua

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У Дніпрі внаслідок повторного російського удару по залізничній інфраструктурі загинув заступник начальника дистанції електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол Андрій Плотников. Він керував ліквідацією наслідків ранкового обстрілу та встиг відвести своїх підлеглих у безпечне місце, однак сам опинився в епіцентрі атаки.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський у Facebook.

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За словами Перцовського, Плотников загинув під час повторного російського удару, коли залізничники відновлювали пошкоджену інфраструктуру.

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Він пропрацював на залізниці 25 років. У загиблого залишилися дружина, яка також працює в «Укрзалізниці», та 11-річний син.

Загиблий залізничник Андрій Плотников / © Facebook-сторінка Олександра Перцовського

«Побачивши повторну загрозу для наших відповідних ресурсів, Андрій розпорядився терміново відвести дрезину енергетиків, скомандував усім підопічним відбути з місця робіт у безпеку, врятувавши їх, сам же лишався до останнього переконатися, що всі встигли… І сам не встиг лічені секунди — опинився в епіцентрі підступного удару», — написав керівник «Укрзалізниці».

Перцовський наголосив, що російські удари становлять особливу небезпеку для працівників, які ремонтують пошкоджену інфраструктуру та відновлюють рух поїздів.

«Надшвидкі „Бандеролі“ полюють за тими, хто лагодить, відновлює, повертає рух», — зазначив він, маючи на увазі російські засоби ураження, використані під час атаки.

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Голова правління «Укрзалізниці» назвав вчинок Плотникова героїчним, однак підкреслив, що безпека працівників має бути важливішою за швидкість відновлювальних робіт.

«Жодна швидкість у відновленні не вартує життя і того, що син не побачить батька», — написав Перцовський.

За його словами, компанія ретельно з’ясовує обставини загибелі залізничника, щоб подібні випадки не повторювалися. Він також закликав працівників без винятків дотримуватися протоколів безпеки та берегти не лише техніку й підлеглих, а й власне життя.

«Ми втратили надзвичайно гідного та сильного фахівця і мужню людину», — підсумував Перцовський, висловивши співчуття рідним загиблого.

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Нагадаємо, увечері 9 жовтня Росія вдруге вдарила по тому самому об’єкту в Дніпровському районі, коли там ліквідовували наслідки першого обстрілу.

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