Вриваються у будинки людей: в окупованому Приазовському росіяни проводять обшуки

Вриваються у будинки людей: в окупованому Приазовському росіяни проводять обшуки

Армія РФ розосередила свою техніку у полях біля селища.

На окупованих територіях Запорізької області фіксують випадки, коли російські окупанти проводять незаконні обшуки у мирного населення.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

За словами жителів смт. Приазовське, росіяни розосередили свою техніку у полях зі сторони Нововасилівки. Крім того, техніка заїжджала у населений пункт. Потім військові країни-агресорки вривалися в будинки мирних жителів з обшуками.

Також читайте У Маріуполі окупанти ексгумують тіла вбитих, які поховані у дворах будинків

Також військові Російської Федерації продовжують знищувати цивільну інфраструктуру та вбивати мирне населення.

Зокрема, у Василівці 14 квітня 15 годин тривали обстріли з боку військових окупантів. Ворожі снаряди потрапляли на території приватних будинків. Кількість постраждалих уточнюється.

"Противник намагається провести фортифікаційне обладнання своїх позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів", - наголосили в Запорізькій ОДА.

Як повідомлялося, у тимчасово захопленому Енергодарі окупати країни-агресорки поширюють пропагандистські листівки, у яких закликають коритися окупаційній владі. Таким чином російські загарбники хочуть поширити серед населення думку про те, мовляв, Росія прийшла сюди назавжди.

Читайте також: