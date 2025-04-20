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Врізались у дерево: на Рівненщині двоє дітей розбилися на мотоциклі
Медики, які прибули на місце аварії, констатували смерть хлопців.
На Рівненщині двоє неповнолітніх хлопців на мотоциклі розбилися на смерть. Їхні тіла виявив 37-річний чоловік.
Про випадок повідомили у поліції.
«У кюветі поблизу села Яринівка чоловік виявив пошкоджений мотоцикл та двох непритомних парубків. Медики, які прибули на виклик лише констатували смерть хлопців. Ними виявилися 15-річний житель села Цепцевичі та 16-річний мешканець села Тріскині», — йдеться у повідомленні.
Слідчий слідчого управління попередньо встановив, що у нічну пору водій мотоцикла «Lifan» не впорався із керуванням, злетів у кювет, де врізався у дерево. Обоє підлітків були у мотошоломах.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть двох осіб, слідчий відкрив кримінальне провадження.
Нагадаємо, на Вінниччині сталася ДТП — троє загиблих та багато постраждалих. Більше про це читайте у новині.