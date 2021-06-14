Врізався у бетонну плиту на дорозі, де триває ремонт: на Волині в ДТП загинув 18-річний водій (фото)

Водій автомобіля загинув на місці ДТП.

У Волинській області на трасі Ратне-Ковель в неділю, 13 червня, у ДТП загинув 18-річний водій автомобіля Volkswagen.

Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.

ДТП сталась 13 червня о 18:00. Там 18-річний водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та врізався у бетонну плиту. Аварія сталась на тій ділянці траси, де тривають ремонтні роботи.

На місці трагедії загинув 18-річний автомобіліст. Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Тернопільській області у ДТП загинув 23-річний хлопець.

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