Врізався у дерево: у Вінницькій області водій відправив на той світ свого пасажира

Поліція розслідує обставини ДТП, яка сталася у Вінницькому районі - загинув 25-річний пасажир автомобіля "ВАЗ".

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

Аварія сталася неподалік від села Вінницькі Хутори. За попередніми даними, 46-річний мешканець Вінниці за кермом автомобіля "ВАЗ", не впорався з керуванням, після чого з’їхав у кювет, де транспортний засіб зіткнувся з деревом.

Повідомляється, що у результаті ДТП пасажир легковика отримав травми, несумісні з життям, а керманич з тілесними ушкодженнями доставлений до медичного закладу.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, за це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Остаточні обставини та причини аварії будуть встановлені після проведення експертиз.

Нагадаємо, у селі Дубове Ковельського району водій вантажного автомобіля наїхав на 13-річну дівчину, яка перетинала проїжджу частину. Від отриманих травм вона померла на місці ДТП.