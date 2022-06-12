Врізався у металевий паркан та електроопору: у Рівненській області розбився мотоцикліст

Врізався у металевий паркан та електроопору: у Рівненській області розбився мотоцикліст

До поліції надійшло повідомлення про летальну дорожньо-транспортну пригоду в селі Балашівк - загинув водій мотоцикла.

25-річний водій мотоцикла Lifan, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і допустив виїзд транспортного засобу на узбіччя, де врізався у металевий паркан та електроопору.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Внаслідок отриманих травм він загинув на місці події.

Відомо, що двоколісний не був зареєстрований у встановленому законом порядку, а сам керманич перебував без мотошолому. У рамках кримінального провадження мотоцикл вилучено. Слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, п'яний російський військовий на краденому джипі спричинив смертельну ДТП у Херсоні. Двоє людей загинули, четверо - в лікарні. Аварія сталася в середмісті, поруч із зупинкою, де стояли люди.

Водій відволікся від дороги та врізався в авто на світлофорі

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