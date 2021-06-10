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Врізався у мікроавтобус: у Тернопільській області в ДТП загинув 13-річний школяр (фото)

Врізався у мікроавтобус: у Тернопільській області в ДТП загинув 13-річний школяр (фото)

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Обставини ДТП розслідує поліція.

У м. Підгайці Тернопільської області в ДТП загинув 13-річний школяр. Хлопець на мотоциклі врізався в мікроавтобус. 

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області. 

ДТП сталась 10 червня близько 5 години ранку. За даними слідства 13-річний хлопець, виїжджаючи на мотоциклі із другорядної дороги на основну, не пропустив мікроавтобус та врізався у нього. Від отриманих травм хлопець загинув на місці аварії. 

Правоохоронці додали, що для того, щоб керувати мотоциклом та скутером, потрібно мати водійське посвідчення, яке видають з 16 років. 

Обставини трагедії встановлюються. 

Нагадаємо, у Львівській області внаслідок зустрічного зіткнення загинув водій мопеда

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