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Врізався в дерево: на Миколаївщині трагічно загинув водій (фото)

Врізався в дерево: на Миколаївщині трагічно загинув водій (фото)

Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

Рятувальники деблокували тіло загиблого.

У селі Надбузькому Миколаївського району автомобіль BMW врізався в дерево. Внаслідок удару загинув водій.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

"Внаслідок аварії загинув чоловік. Його тіло затисли конструктивні елементи машини. Аварійно-рятувальне відділення підрозділу деблокувало загиблого, його передали до судово-медичної експертизи", - зазначили рятувальники.

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Раніше стало відомо, що на Черкащині автівка впала у воду, водій не вижив.

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