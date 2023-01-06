Врізався в дерево: на Миколаївщині трагічно загинув водій (фото)

Рятувальники деблокували тіло загиблого.
У селі Надбузькому Миколаївського району автомобіль BMW врізався в дерево. Внаслідок удару загинув водій.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
"Внаслідок аварії загинув чоловік. Його тіло затисли конструктивні елементи машини. Аварійно-рятувальне відділення підрозділу деблокувало загиблого, його передали до судово-медичної експертизи", - зазначили рятувальники.
Раніше стало відомо, що на Черкащині автівка впала у воду, водій не вижив.
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