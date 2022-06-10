Врожай в Україні може скоротитися на 40%, через війну втрачено 25% орних земель - Мінагрополітики

Через повномасштабне вторгнення Росії врожай 2023-го в Україні може бути менший на 40%.
Через бойові дії та окупацію територій для посівів Україна втратила 25% орних земель.
Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, пише CNN
"Ми очікуємо, що врожай буде приблизно на 35% меншим, ніж у попередні роки. Тобто приблизно на 30 млн тонн менше, на 35-40% менше, майже половина врожаю минулого року".
Крім того, приблизно 500 тисяч тонн зерна країна-агресорка Росія вкрала з окупованих територій.
Нагадаємо, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що у Миколаєві росіяни знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні.
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