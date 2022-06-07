"Врожайний" день для ЗСУ на Запоріжжі: українські захисники ліквідували 14 окупантів, захопили ворожий танк та ББМ

"Врожайний" день для ЗСУ на Запоріжжі: українські захисники ліквідували 14 окупантів, захопили ворожий танк та ББМ

У Запорізькій області українські захисники поколошматили російських окупантів.

В результаті більше десятка з них "відвоювали" своє в Україні і повернуться додому "вантажем-200", ще 8 загарбників "виведені з ладу" через отримані поранення.

Про те, як минула доба для Сил оборони Запорізької області, повідомляють в ОВА.

"Протягом минулої доби наші воїни знищили:

14 осіб особового складу, 8 - поранили;

5 реактивних систем залпового вогню "Град";

2 одиниці бойових броньованих машин;

4 одиниці автомобільної техніки; БПЛА "Орлан 10";.

захоплено один танк та бойову броньовану машину.

Нагадаємо, що ЗСУ на Запоріжжі витіснили окупантів із займаних позицій і показали ближній бій.

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