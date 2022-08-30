Врожайний день для ЗСУ: українські захисники "мінуснули" за добу 450 окупантів, вертоліт, 2 системи ППО і купу артилерії

За минулу добу ЗСУ "закобзонили" 450 окупантів.

Також ворог позбувся танків, артилерійських систем та засобів ППО.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 30.08 орієнтовно склали:

особового складу близько 47550 ( +450 ) осіб ліквідовано,

) осіб ліквідовано, танків ‒ 1954 ( +7 ) од,

) од, бойових броньованих машин ‒ 4294 ( +25 ) од,

) од, артилерійських систем – 1079 ( +19 ) од,

) од, РСЗВ - 282 (+3) од,

засоби ППО - 151 ( +2 ) од,

) од, літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 204 ( +1 ) од,

) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 847 (+3),

крилаті ракети - 196 (+0),

кораблі - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3217 (+29) од,

спеціальна техніка - 103 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про ліквідованих росіян та знищену ворожу техніку.

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