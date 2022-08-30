Врожайний день для ЗСУ: українські захисники "мінуснули" за добу 450 окупантів, вертоліт, 2 системи ППО і купу артилерії

За минулу добу ЗСУ "закобзонили" 450 окупантів.
Також ворог позбувся танків, артилерійських систем та засобів ППО.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 30.08 орієнтовно склали:
- особового складу близько 47550 (+450) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1954 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4294 (+25) од,
- артилерійських систем – 1079 (+19) од,
- РСЗВ - 282 (+3) од,
- засоби ППО - 151 (+2) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 204 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 847 (+3),
- крилаті ракети - 196 (+0),
- кораблі - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3217 (+29) од,
- спеціальна техніка - 103 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.
Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про ліквідованих росіян та знищену ворожу техніку.
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