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Врожайний день для ЗСУ: українські захисники "мінуснули" за добу 450 окупантів, вертоліт, 2 системи ППО і купу артилерії

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Врожайний день для ЗСУ: українські захисники "мінуснули" за добу 450 окупантів, вертоліт, 2 системи ППО і купу артилерії

Фото: Associated Press

За минулу добу ЗСУ "закобзонили" 450 окупантів.

Також ворог позбувся танків, артилерійських систем та засобів ППО.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 30.08 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 47550 (+450) осіб ліквідовано,
  • танків  ‒ 1954 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4294 (+25) од,
  • артилерійських систем  – 1079 (+19) од,
  • РСЗВ - 282 (+3) од,
  • засоби ППО  - 151 (+2) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 204 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 847 (+3),
  • крилаті ракети - 196 (+0),
  • кораблі - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3217 (+29) од,
  • спеціальна техніка  - 103 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про ліквідованих росіян та знищену ворожу техніку.

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