"Врожайний" день на Запоріжжі: ЗСУ ліквідували 40 окупантів, збили літак, захопили полоненого і знищили склад боєприпасів

"Врожайний" день на Запоріжжі: ЗСУ ліквідували 40 окупантів, збили літак, захопили полоненого і знищили склад боєприпасів

У Запорізькій області захисники України добре попрацювали минулої доби.

Сили оборони Запорізького краю знищили чотири десятки окупантів разом із технікою.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

"Протягом минулої доби воїни Сил оборони Запорізького краю знищили:

40 осіб особового складу противника;

61 - поранено, одну особу захоплено в полон;

1 літак Су-34;

2 танки;

11 бойових броньованих машин, з них 1 броньована машина «Тигр»;

4 одиниці автомобільної техніки.

ворожий склад боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Також ЗСУ у Запорізькій області "віджали" у противника 1 танк та 1 бойову броньовану машину.

Нагадаємо, що у районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб вбитими).

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