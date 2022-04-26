"Врожайний" день на Запоріжжі: ЗСУ ліквідували 40 окупантів, збили літак, захопили полоненого і знищили склад боєприпасів

У Запорізькій області захисники України добре попрацювали минулої доби.
Сили оборони Запорізького краю знищили чотири десятки окупантів разом із технікою.
Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.
"Протягом минулої доби воїни Сил оборони Запорізького краю знищили:
- 40 осіб особового складу противника;
- 61 - поранено, одну особу захоплено в полон;
- 1 літак Су-34;
- 2 танки;
- 11 бойових броньованих машин, з них 1 броньована машина «Тигр»;
- 4 одиниці автомобільної техніки.
- ворожий склад боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
Також ЗСУ у Запорізькій області "віджали" у противника 1 танк та 1 бойову броньовану машину.
Нагадаємо, що у районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб вбитими).
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