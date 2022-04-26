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"Врожайний" день на Запоріжжі: ЗСУ ліквідували 40 окупантів, збили літак, захопили полоненого і знищили склад боєприпасів

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"Врожайний" день на Запоріжжі: ЗСУ ліквідували 40 окупантів, збили літак, захопили полоненого і знищили склад боєприпасів

фото: Штаб оборони Запорізького краю

У Запорізькій області захисники України добре попрацювали минулої доби.

Сили оборони Запорізького краю знищили чотири десятки окупантів разом із технікою.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

"Протягом минулої доби воїни Сил оборони Запорізького краю знищили:

  • 40 осіб особового складу противника;
  • 61 - поранено, одну особу захоплено в полон;
  • 1 літак Су-34;
  • 2 танки;
  • 11 бойових броньованих машин, з них 1 броньована машина «Тигр»;
  • 4 одиниці автомобільної техніки.
  • ворожий склад боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Також ЗСУ у Запорізькій області "віджали"  у противника 1 танк та 1 бойову броньовану машину.

Нагадаємо, що у районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб вбитими).

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