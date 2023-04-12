Вручати повістки можуть незалежно від місця військового обліку: юристка виявила "прогалину" в нових правилах

Кабмін дозволив вручати повістки незалежно від місця військового обліку. Як це працюватиме на практиці.

Нова постанова Кабміну, згідно з якою під час мобілізації в країні українцям тепер можуть вручати повістки незалежно від місця їхнього військового обліку, на практиці може виявитися недосконалою.

Про це сказала адвокатка Вікторія Кравченко у своєму YouTube-каналі пояснила.

Вона змоделювала ситуацію, коли військовозобов'язаний чоловік з Харкова поїхав до Львова у відрядження на один день. До нього підходять представники Територіального центру комплектування й надають всі необхідні документи, перевіряють його документи та планують виписати повістку.

"Куди вони будуть виписувати вам повістку? До прикладу, за пропискою у Харків. А за чиїм підписом? За підписом керівника ТЦК Львова. А як може керівник львівського військкомату повною мірою заповнити графи повістки: зокрема, чітко вказати номер розпорядження ТЦК м. Харків й дату його ухвалення та підписання, відповідно до якого військовозобов'язаному потрібно буде з'явитися до військкомату Харкова", - сказала Кравченко.

Юристка нагадала, що у повістці повинні бути вказані та заповнені визначені нормою законодавства реквізити.

"Поки що єдиного реєстру військовозобов'язаних не запущено в роботу. Як буде відслідковуватися вручення такої повістки, як будуть передаватися корінці розписок про вручення чи акти відмови від отримання повісток? Поштою чи як?" - додала вона.

Нагадаємо, раніше українці намагалися оскаржувати вручення повісток не за місцем їхньої реєстрації. Проте в суді не можуть скасувати наказ про мобілізацію та звільняти чоловіків від проходження служби.

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