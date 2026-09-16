Вручення повістки: юрист пояснив, коли від неї можна відмовитися та які будуть наслідки

Повістка

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Громадяни України мають законне право відмовитися від повістки ТЦК, якщо документ містить помилки або виданий з порушеннями.

Усі нюанси пояснив юрист практики військового права Зорян Павлів.

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Що вважається повісткою та як її вручають

Повістка є офіційним викликом до ТЦК та СП. Її можуть сформувати в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів або оформити на паперовому бланку. Обидва варіанти мають однакову юридичну силу.

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У документі вказують дані громадянина, назву ТЦК, мету виклику, місце, дату й час явки, реєстраційний номер, підпис посадової особи та інформацію про наслідки неявки.

Виклик може бути пов’язаний з уточненням військово-облікових даних, постановкою на облік, проходженням ВЛК або призовом під час мобілізації.

Чи є законні підстави не брати повістку

Проте законодавство чітко визначає ситуації, коли людина має повне право не приймати повістку та не бути мобілізованою.

Таке право мають лише ті, кого офіційно виключили з військового обліку, оскільки їхній правовий зв’язок із ТЦК повністю розірвано. Також повістку можна ігнорувати, якщо військовозобов’язаний нещодавно актуалізував свої дані та має чинну відстрочку, що підтверджується штрих-кодом у базі «Оберіг» або інформацією в електронному застосунку «Резерв+».

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Яке покарання

Неявка до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за належним чином врученою повісткою без поважної причини може обернутися адміністративним штрафом. Під час особливого періоду його розмір для громадян становить від 17 000 до 25 500 гривень.

Мобілізація в Україні — останні новини

Після 60 років більшість військовозобов’язаних автоматично виключатимуть із військового обліку. Статус має оновитися в «Оберезі» та «Резерв+», а звернення до ТЦК знадобиться, лише якщо дані не зміняться.

Також повідомлялося, що громадяни до 18 років можуть перетинати кордон, але теж є певні обмеження.

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