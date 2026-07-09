Вручення повісток можуть змінити: у Раді зареєстрували резонансний законопроєкт

Повістка в ТЦК

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15387, який пропонує змінити порядок вручення вимог територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Зокрема, документ передбачає, що повістка або вимога вважатиметься врученою лише після її фактичного отримання адресатом, а не після відмітки поштового оператора про неможливість доставки.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета» з посиланням на автора законодавчої ініціативи, народного депутата Георгія Мазурашу.

За словами парламентаря, чинне законодавство дозволяє вважати вимогу ТЦК врученою навіть тоді, коли військовозобов’язаний фактично її не отримав.

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Мазурашу нагадав, що відповідна норма була запроваджена Законом №3633-IX у 2024 році. Вона передбачає, що документ вважається врученим у день, коли оператор поштового зв’язку зробив відмітку про неможливість його доставки за адресою, повідомленою ТЦК або зареєстрованою в установленому порядку.

На думку депутата, такий механізм може призводити до ситуацій, коли громадянин навіть не знає про існування вимоги, однак юридично вважається належним чином повідомленим і може нести передбачені законом наслідки.

Саме тому законопроєкт №15387 пропонує виключити із законодавства норму, яка прирівнює поштову відмітку до фактичного вручення документа. За задумом автора, вимога ТЦК повинна вважатися врученою лише після її реального отримання адресатом.

Крім цього, законодавча ініціатива передбачає зміни щодо застосування тимчасового обмеження права керування транспортними засобами.

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Зокрема, пропонується не застосовувати або скасовувати таке обмеження, якщо громадянин письмово повідомить ТЦК про відмову від проходження військової служби під час мобілізації через релігійні чи особисті переконання та підтвердить готовність виконувати інші функції для оборони держави в межах альтернативної (невійськової) служби.

Як зазначив Георгій Мазурашу, відповідне повідомлення пропонується дозволити подавати через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), рекомендованим поштовим відправленням або електронною поштою із застосуванням електронного підпису чи фотокопії заяви з власноручним підписом.

Депутат обґрунтовує свою ініціативу положеннями Конституції України, міжнародних договорів та практикою Європейського суду з прав людини щодо свободи совісті та можливості проходження альтернативної служби.

Наразі на офіційному сайті Верховної Ради оприлюднено лише картку законопроєкту. Пояснювальна записка та інші супровідні документи поки що відсутні.

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Нагадаємо, в Україні триває мобілізація, і час від часу адвокати та військовозобов’язані повідомляють у соцмережах про випадки, коли під час перевірки документів додаток «Резерв+» не відкривається.

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