Вручення повістки: чи можна відмовитися та які можуть бути наслідки

Відмовитись від повістки без будь-яких негативних юридичних наслідків може категорія осіб, яка була виключена з військового обліку.

Мобілізація триває. Нюанси щодо вручення повістки залишаються одними з найактуальніших запитань серед військовзобов'язаних. Від неї відмовитися таки можна, однак за конкретних обставин.

Коли можна відмовитися від повістки та що загрожує за порушення - розповідаємо далі.

Як має виглядати повістка

У повістці за новим законом про мобілізацію мають бути зазначені:

ПІБ та дата народження – кому адресована повістка;

найменування ТЦК, що видав повістку;

мета виклику до ТЦК;

місце, день та час явки за викликом;

підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки та про обов’язок повідомити про причини неявки.

Чи можна відмовитися від повістки в громадському місці

За словами адвоката юридичної компанії "Міллер" Юрія Мельника, вручати повістки в громадських місцях законно, а ось виписувати повістку на вулиці — ні.

"Повістки мають виписуватися на конкретну особу саме в центрі комплектування. Усі ці проштамповані повістки, зупинка людей для перевірки документів, вписування прізвища на місці та спроби вручити повістку цій особі — такі дії фактично є незаконними. Їх можна вважати підробленням документів та викликати поліцію. Правоохоронці повинні зафіксувати факт звернення та незаконні дії, взяти пояснення. Надалі така зафіксована заява та пояснення можуть слугувати доказом під час оскарження вручення повістки", — розповідає адвокат.

Хто може відмовитися від повістки

Як пояснює адвокат Ярослав Звоненко, жодним чинним нормативно-правовим актом, не передбачено чіткої можливості для прямої відмови від повістки.

Відмовитись від повістки без будь-яких негативних юридичних наслідків може категорія осіб, яка була виключена з військового обліку. Оскільки такі особи, з моменту виключення з обліку, не мають ніякого юридичного та правового зв’язку з ТЦК.

Також відмовитися від повістки можна за умов:

якщо в документі вказані неправильні дані одержувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає неуповноважена на це особа;

на повістці немає печатки ТЦК/підпису його керівника.

Адвокат розповідає про один з випадків.

"Олег отримав мобілізаційну повістку на відправку, проте він мав об’єктивні причини щоб від неї відмовитись. Оскільки його рідна мати перебувала на стаціонарі в лікарні з підозрою на інсульт та діабет. Окрім нього, ніхто не міг за нею доглядати та допомагати в її стані. Відповідно ми склали для нашого клієнта лист до ТЦК з обгрунтуванням обставин. Після отримання цього листа з підтверджуючими документами, ТЦК надало клієнту відтермінування від мобілізації у зв’язку з об’єктивними обставинами", - вказано у повідомленні.

Штраф за відмову від повістки

У разі відмови від повістки представники центру комплектування у присутності свідків можуть скласти акт відмови від отримання повістки. Ви теж не зобов'язані нічого писати або ставити підпис у цьому акті. Якщо акт все ж складуть, то справу розглядатиме керівник центру комплектування, який може стягнути штраф від 850 до 1 700 грн за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення).

Накладення такого штрафу можна оскаржити в місцевому суді.

Якщо ви порушуєте згадані правила обліку, то підлягаєте адміністративній відповідальності. Кримінальна відповідальність за ухиляння від військового обліку може бути застосована не за перше порушення обліку, а лише після попередження керівником центру комплектування, коли ви не з'явилися за повісткою для уточнення облікових даних.

Покарання від 3 до 5 років, згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України, за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації може бути призначено в разі, коли ви уточнили облікові дані, пройшли медкомісію, вам вручили повістку вже про призов на службу, але у визначений час ви не прийшли до центру комплектування.

Нагадаємо, юристи роз'яснили, в яких випадках законно відмовитися від повістки.

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