Вручення повістки "на камеру": карати за ухилення від мобілізації стане простіше

Адвокат зауважив, що новину про використання бодікамер під час вручення повісток багато людей не сприйняли серйозно.

Поліцейські під час спільного патрулювання з представникам ТЦК та СП (колишня назва військкоматів. – Ред.) завдяки бодікамерам фіксуватимуть процес вручення повісток.

Адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі пояснив, як це вплине на українців.

За його словами, карати за відмову прибути до військкомату тепер буде простіше.

"Новину про використання бодікамер під час вручення повісток багато людей не сприйняли серйозно. Мовляв, відсутня нормативна база, неправомірне застосування, не буде доказом. Це фатальна помилка!", – зазначив Сімутін.

Адвокат навів реальний приклад: "Під час спільного патрулювання з поліцейськими представник ТЦК вручає вам повістку. Ви її отримали, або відмовилися від отримання, та у визначений час не прибули до військкомату, вважаючи, що не доведуть та минеться. Але ви забули, що все зафіксувала бодікамера поліцейського", – каже юрист.

Він наголошує, що відео з бодікамери однозначно буде доказом для доведення вини ухилянта.

Як покарають за неявку до військкомату

"Представник ТЦК складе протокол та долучить відео. Військком винесе постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за ухилення від військового обліку із штрафом 3400 грн", – пояснює Сімутін.

За його словами, після повторного вручення повістки й неприбуття до військкомату без поважних причин, відкривають кримінальне переслідування за ухилення від мобілізації, де одним з основних доказів буде відео.

Раніше повідомлялося, що співробітники ТЦК отримають відеокамери для фіксації процесу вручення повісток для "об'єктивних оцінок конфліктів".

Скандали під час вручення повісток

Раніше Мережею розлетілося відео, де співробітники військкомату пересувалися в Одесі на автівці швидкої допомоги і роздавали повістки. Також громадськість обурив інший випадок з Одеси – жорстоке затримання чоловіка під час вручення повістки. Через цей інцидент призначили службову перевірку.

Аналогічний випадок трапився у Дніпрі. До Мережі потрапило відео, на якому троє чоловіків у військовій формі женуться за цивільним у Дніпрі. Один з військових у руці тримає якісь папери.

На Закарпатті військові також силою тягнули чоловіка по асфальту.

Мобілізований з Тернополя, якому повістку вручили просто на вулиці, загинув на Донеччині через місяць після призову. За словами рідних загиблого, чоловіка кинули на передову без підготовки. Він пробув на фронті 5 днів і загинув.

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