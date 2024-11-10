Вручення повісток, адміністративне затримання та розшук людини: у ТЦК пояснили, як усе відбувається

Через повномасштабну війну Росії проти України продовжуються мобілізаційні заходи. Військовозобов’язаним роздають повістки та доставляють до ТЦК та СП.

Про те, як усе відбувається, "Суспільному" розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Романом Істоміним.

Хто і де роздає повістки

За словами Істоміна, переважно повістки роздають поліція та військовослужбовці ТЦК та СП. До групи оповіщення можуть входити й представники органів влади, органів місцевого самоврядування.

"Якщо це оповіщення здійснюється на території підприємства, туди можуть входити представники цього підприємства. Якщо оповіщення здійснюється на території багатоквартирного будинку, представник правління цього багатоквартирного будинку може входити в групу оповіщення", — зазначив речник.

У повістці вказують конкретну дату й час, коли людина має прибути до ТЦК та СП. Якщо вона не приходить, це означає порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію, що є підставою для звернення до поліції щодо затримання.

Як відбувається затримання працівниками ТЦК

Затримати людину може майже кожна силова структура чи правоохоронний орган. Але у рамках мобілізації військовослужбовці ТЦК працюють спільно з поліцією. За словами речника, ТЦК повідомляє поліцію про необхідність його доставлення для складення протоколу про адміністративне правопорушення та подальших дій з ним.

"У межах своїх повноважень поліція такого громадянина розшукує, затримує і доставляє. Немає випадків, коли до громадянина, який уточнив свої дані та виконує правила військового обліку, раптово під’їжджає машина для затримання без перевірки документів, як це іноді описується в анонімних Telegram-каналах. Усі дії відбуваються відповідно до законодавства", — додав Роман Істомін.

Технічно затримання може відбуватися наступним чином: людину зупиняють, наприклад, на блокпості, з’ясовують, що вона перебуває у розшуку поліції за зверненням ТЦК та СП, затримують і доставляють до установи. Поліція також може з'ясувати, де проживає людина, і приїхати з метою адміністративного затримання в межах своїх повноважень. У такому випадку може трапитись так зване "затримання без перевірки документів". Адже поліція вже знає, де перебуває особа, тож документи перевіряти немає потреби.

Скільки триває затримання

Після доставлення у відділок поліції людину можуть затримати лише на три години. При цьому в межах заходів мобілізації після адміністративного затримання доставляють не в поліцію, а до ТЦК.

"У ТЦК людина може перебувати необхідний час для перевірки даних, проходження військово-лікарської комісії, а також для очікування відправлення до навчального центру, якщо він буде мобілізований. Якщо ВЛК визнає громадянина придатним і якщо з’ясується, що в нього немає підстав для відстрочки і він не заброньований, він може бути мобілізований після адміністративного затримання", — розповів речник Полтавського ТЦК та СП.

Як відбувається розшук людини через не уточнення даних

Після того, як військовослужбовці ТЦК та СП надсилають до поліції запит на доставлення людини, розшукові заходи чи заходи затримання вже здійснюють безпосередньо правоохоронці, розповідає Роман Істомін.

"Якщо людина не уточнила дані, тобто не виконала вимоги закону, в розшук автоматично її не подають, принаймні поки що так. Якщо ж вона не прибула за повісткою, тоді вона подається на доставлення, тобто надсилається запит до поліції. До запиту докладається корінець повістки — частина, яка лишається в ТЦК. Це докладається до звернення, і лише після цього поліція здійснює розшукові заходи", — додав Роман Істомін.

Загального списку людей, які не оновили дані, в ТЦК та СП немає. Інформація до поліції передається по кожному окремому правопорушнику.

Наскільки довго можуть тривати мобілізаційні заходи

Як наголосив Істомін, мобілізаційні заходи продовжуються через те, що Росія понад два з половиною роки намагається знищити Україну, тому українці змушені боронити себе від російської агресії. Для цього потрібні як техніка, так і військовослужбовці.

"Сили оборони утримують цей натиск, але для них необхідне поповнення, а ТЦК є основним механізмом мобілізації", — сказав речник обласного ТЦК та СП.

Коли призвуть достатню кількість людей для комплектування Сил оборони, додав він, то усі заходи, включно з силовою мобілізацією та адміністративними затриманнями зникнуть як явище.

Раніше одеські правоохоронці ліквідували злочинну групу, члени якої видавали себе за представників ТЦК та поліції і вибивали гроші з чоловіків мобілізаційного віку.