Вручення повісток біля церков: адвокат пояснив законність таких дій

Під час загальної мобілізації, яку в Україні продовжено до 18 листопада 2023 року, військовозобов’язані чоловіки можуть отримувати повістки не лише за домашньою адресою, але й у громадських місцях. Чинне законодавство не містить обмежень для вручення повісток на території біля церков та храмів.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив кандидат юридичних наук Геннадій Дубов.

Він зауважив, що розуміє обурення громадян, які прийшли на богослужіння, не сподіваючись на розмову з представниками військкомату.

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“Обурення громадян цілком справедливе... Громадяни прийшли до церкви задовольняти свої релігійні потреби й в цей священний для них момент втручається держава. Проте дії щодо вручення повісток у військкомат біля церков з погляду чинного законодавства законні", — стверджує юрист.

За словами Геннадія Дубова, з юридичної точки зору вручення повісток працівниками військкомату не містить жодних обмежень у плані місця.

“Вручення повістки має відбуватися уповноваженою особою у присутності особи, якій вручається повістка. Місце вручення, згідно із законодавством, немає жодних обмежень", — наголосив він.

Нагадаємо, в Україні частішають випадки вручення повісток на робочих місцях. Це стосується як державних закладів, так і приватних.

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