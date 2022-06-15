Вручення повісток на пляжах: в Одеській ОВА розповіли, чи законно це

Вручення повісток на пляжах: в Одеській ОВА розповіли, чи законно це

Видавати повістки чоловікам-відпочивальникам призовного віку на пляжі в Одесі, не забороняється законом.

Повістки можуть вручати представники Збройних сил України у будь-яких місцях. Зокрема, і на пляжах.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, вручення повістки не означає автоматичний призов до армії. Від 24 лютого людина, яка є військовозобов’язаною, повинна була сама прийти до військкомату та перевірити, чи є вона в реєстрі.

"На Одещині дуже багато людей, які чекають у резерві. Ми розуміємо, що бої, на жаль, дуже важкі, є втрати. Тому треба поповнювати наші бригади. Люди потім із задоволенням йдуть виконувати свій чоловічий обов’язок", - наголосив представник ОВА.

Разом з тим він наголосив: слід мають дотримуватися правил воєнного стану. Зокрема, не виходити на прибережну захисну смугу Чорного моря і не купатися в замінованому морі.

Як повідомлялося, у містечку Снятин Коломийського району Івано-Франківської просять мешканців повідомити владу про місце проживання чоловіків-переселенців, вік яких від 20 до 60 років. У своїй заяві люди просять дотримуватися закону.

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