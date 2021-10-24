Вручили подяку: на залізничному вокзалі вакцинувався 5-тисячний пасажир

Пункти щеплення проти COVID-19 обіцяють відкрити на всіх великих залізничних вокзалах.

У неділю, 24 жовтня, у пунктах вакцинації на залізничних вокзалах був щеплений 5-тисячний пасажир. Сталося це на вокзалі в Дніпрі.

Про це повідомила "Укрзалізниця".

"Щойно в Україні вакциновано п'ятитисячного пасажира в рамках програми вакцинації на вокзалах "Укрзалізниці". Сталося це на вокзалі Дніпра. Вітаємо Олександра й дякуємо за приклад, як подорожувати безпечно та відповідально!", - зазначили в "УЗ".

5-тисячному щепленому вручили подяку від "Укрзалізниці".

Зазначимо, що "УЗ" обіцяє відкрити пункти вакцинації проти COVID-19 на всіх великих залізничних вокзалах. Нові пункти з'явилися у Вінниці, миколаєві та Ковелі на Волині.

Які документи потрібно мати пасажирам під час поїздок міжрегіональним громадським транспортом від 21 жовтня:

квиток на поїзд, автобус чи маршрутку;

для пасажирів "Укрзалізниці" - документ, що посвідчує особу;

документ про вакцинацію чи тест на відсутність коронавірусу:

або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19; або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 (сертифікат про вакцинацію може бути або паперовий, або згенерований у застосунку "Дія"); або негативний результат ПЛР-тест чи експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у транспорт).

Для пасажирів віком до 18 років наявність "антикоронавірусних" документів, крім проїзного документа та документа, що підтверджує особу (для залізниці), не вимагається.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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