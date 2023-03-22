Вручили повістку людині, яку знято або виключено з військового обліку: юрист надав поради, що робити

Що ж робити у разі, якщо повістку вам все ж вручили?

Досить часто під час мобілізації в Україні вручають повістки тим людям, яких знято або виключено з військового обліку. Зазвичай так відбувається тому, що уповноважені особи, які вручають повістки у військкомат, не мають можливості переглянути спеціальну базу і перевірити дані. Цим займається призовна комісія.

За словами юриста Владислава Зайцева, дійсно вручити повістку можуть як тим, кого знято, так і тим, кого виключено із військового обліку, пише ZN.ua.

Згідно з законом України "Про військовий обов'язок та військову службу" є два поняття - "зняття з військового обліку" та "виключення з військового обліку".

Однак "зняття з військового обліку" означає, що людина змінила місце проживання і їй потрібно стати на військовий облік за новим місцем проживання.

А "виключено з військового обліку" означає інше.

Хто входить до категорії "виключено з військового обліку":

Військовозобов'язані, які покликані або прийняті на військову службу

Проходять військову службу (навчання) у вищих навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищої освіти

Визнано військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з винятком з військового обліку.

Досягнули граничного віку перебування у запасі.

Анулювали громадянство України.

Були раніше засуджені до позбавлення волі за скоєння тяжкого чи особливо тяжкого злочину

Направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовані примусові заходи медичного характеру

Померлі або визнані в установленому законом порядку безвісти зниклими або оголошені померлими.

Як зазначає юрист, вручити повістку можуть і тим, кого знято з військового обліку, і тим, кого виключено із військового обліку.

"У разі вручення повістки уповноважені особи не встановлюють наявність або відсутність факту відстрочки від призову. Цим питанням займається безпосередньо призовна комісія і тому після вручення повістки необхідно з'явитися у вказаний час та дату до ТЦК та СП. Ба більше, у законі не зазначено, що осіб, знятих із військового обліку, не можна призивати під час мобілізації. Відповідно такі особи можуть бути призвані на військову службу за умови проходження медичної комісії", - йдеться у коментарі юриста.

З'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки мають і ті, кого виключено з військового обліку за певних обставин.

Наприклад, якщо військовий звільнений зі служби на підставі висновку ВВК (Військово-лікарська комісія) про непридатність до військової служби з винятком з військового обліку, його мобілізація виключається.

Можуть бути й інші нюанси – якщо військовий був виключений із військового обліку через непридатність до служби у мирний час, тобто ймовірність виклику на ВЛК для повторного огляду та перевірки стану здоров'я.

"Встановлення внаслідок проходження ВВК придатності або обмеженої придатності до служби під час воєнного стану може спричинити призов на військову службу", - зазначає юрист.

Нагадаємо, що під час мобілізації в Україні роботодавці зобов’язані подавати до ТЦК комплектування та повідомляти про взяття на роботу та звільнення співробітників, а також надавати інформацію про них, поки вони працюють у компанії.

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