Врятована в Маріуполі вагітна сьогодні бере участь у проросійських заходах і співчуває Дугіній (фото, відео)

Врятована у Маріуполі Маріанна Підгурська (Вишемірська), яка стала героїнею відомих фото після російської атаки на пологовий будинок, тепер засуджує Україну та бере участь у проросійських заходах в окупованому місті.

Так, 1 вересня Маріанна, яка є блогеркою, відвідала окупований Маріуполь, де роздавала учням повітряні кульки кольору російського прапора.

Про це свідчить відео, опублікований у її Telegram-каналі.

"Ми зараз їдемо до Маріуполя, щоб показати, як школярі починають свій навчальний рік у відновлених школах", – розповіла блогерка в одній зі своїх сторіз.

Раніше, 25 серпня, Вишемірська писала, що побувала в Оленівській колонії, де поспілкувалася з харків’янином Дмитром Кищенком, який начебто служив у "Азові", і який "… в Росії визнаний націоналістичним і забороненим".

"Не знаю, наскільки щирим він був, але мені здалося, що Дмитро дійсно змінив своє ставлення до того, що відбувається. Він визнав, що обстріл цивільних об'єктів (дитсадків, шкіл) так само, як і використання їх для обладнання позицій, – військовий злочин. А ще закликав українське керівництво піти на мирні переговори з Росією", – написала блогерка.

Окрім того, Вишемірська висловлювала свої співчуття щодо смерті російської пропагандистки Дар'ї Дугіної.

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"В цій історії вражає все – і обрана жертва, якою виявилася 29-річна дівчина, яка нікому не завдала зла, і місце злочину – мирне місто, фестиваль "Традиція", куди люди приїхали послухати музику", – заявляла Маріанна.

Нагадаємо, 9 березня російські війська завдали удару по Маріупольському пологовому будинку №2, внаслідок якого чимало людей зазнали поранень. Маріанна тоді розповідала, що в цей час вагітні та породіллі перебували у підвалі, на першому та другому поверхах, а після обстрілу їх евакуювали до лікарні. Жінка була ще вагітною, коли окупанти атакували пологовий будинок, і теж постраждала під час удару.

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