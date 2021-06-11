Врятувала подруга: у Краматорську чоловік намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку

Чоловік схопив дівчинку і затягнув в яр.

У Краматорську Донецької області затримали 51-річного чоловіка, який намагався зґвалтувати 13-річну дівчину. Зловмисник напав на неї на вулиці і затягнув у яр.

Про це повідомляють у місцевій прокуратурі.

Подія сталася 9 червня 2021 року, близько 15:00. 13-річна дівчина поверталася додому від подруги і говорила з нею телефоном. Повз на велосипеді проїжджав 51-річний місцевий житель, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він схопив дитину за плечі і потягнув до найближчого яру. Там він намагався її зґвалтувати.

"Завдяки ввімкненому телефону, крики дівчинки про допомогу та назву вулиці, де вона у той час перебувала, почула подруга і вчасно сповістила про це батьків. Нападник, зрозумівши, що його неправомірні дії буде викрито, залишив дитину та з місця злочину зник", - повідомили у прокуратурі.

Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у Сумській області 19-річний юнак напав на 15-річну школярку і намагався зґвалтувати. Дівчині вдалося втекти.

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