Врятувала сотні життів: відома кінологиня з напарником підірвалися на розтяжці під час пошуку загиблих

Жінка врятувала сотні життів, а тепер сама потребує допомоги.

Кінологиня та керівниця пошуково-рятувального загону "Антарес" з Павлограда Дніпропетровської області Лариса Борисенко та її напарник В'ячеслав Майборода підірвалися на розтяжці. Трагедія сталася 26 березня під час виконання завдання з пошуку загиблих українських військових.

Про це повідомила донька постраждалої Марія Борисенко на своїй сторінці в Facebook.

Кінологиня перебуває у тяжкому стані. Вона втратила багато крові, у жінки пробита стегнова артерія, ураження головного мозку, сильно посічене тіло. Їй провели екстрену операцію та транспортували до обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі. Собака Лариси Беша лишилась неушкодженою, вона в шоковому стані.

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Стан постраждалого В'ячеслава стабільний. Чоловіка транспортували до шпиталю в Павлограді. На нього чекає операція.

Керівниця пошукового загону, яка разом із командою врятувала сотні життів, тепер сама потребує допомоги.

"Оплата медикаментів та лікарень, це дуже дорого... А нам боротися дуже довго... Якщо є можливість, будь ласка, допоможіть. Всі довідки опублікуємо згодом", - додала донька постраждалої.

Фото з Facebook Лариси Борисенко

Фото з Facebook Лариси Борисенко

В'ячеслав Майборода / Фото з Facebook Лариси Борисенко

Нагадаємо, на Київщині службовий пес розшукав немовля, яке п’яний батько виніс з дому. Врятувати дитину допомогла німецька вівчарка на прізвисько Грім. Чоловіка затримали, а дитина не постраждала.

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