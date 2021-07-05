Врятувала три життя: у Полтаві вперше від жінки посмертно трансплантували печінку та нирки

Врятувала три життя: у Полтаві вперше від жінки посмертно трансплантували печінку та нирки

У Полтаві це - перша операція з вилучення органів від посмертного донора.

У Полтаві вперше посмертно трансплантували органи - дві нирки та печінку. Донором стала жінка, яка померла через інсульт. Усі, кому пересадили органи наразі почуваються добре.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Донором для трьох людей стала молода жінка, яка раптово померла через інсульт. Дозвіл на трансплантацію надали родичі покійної. Відомо, що одну нирку пересадили 15-річній дівчині з Черкаської області, іншу - жінці, а печінку - чоловіку.

Трансплант-координаторка першої лікарні Полтави Галія Мустафіна повідомила, що жінка, яка померла через інсульт, була здоровою, а тому вона могла стати донором.

"Підійшли органи реципієнтам саме в Києві. Були й інші реципієнти, але завжди вивчаємо співвідношення. Тобто, вилучити орган і направити кудись можна, але нам потрібно, щоб він прижився. Ми враховуємо часові проміжки, враховуємо стан пацієнтів і так далі. Було виконано три операції, ми вже маємо інформацію, що пацієнти стабільні", - сказала Галія Мустафіна.

Хірург київської лікарні "Охматдит" Олег Годік повідомив, що 15-річна дівчина, яка отримала нирку почувається добре.

Зазначимо, що в Полтаві це - перша операція з вилучення органів від посмертного донора.

Нагадаємо, кожен українець може стати потенційним донором органів. На сайті Міністерства охорони здоров'я є бланк заяви, який кожен українець може взяти для заповнення.

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