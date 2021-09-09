Врятувала від забою: у Дніпрі американка тримала в орендованій квартирі теля і порося

Врятувала від забою: у Дніпрі американка тримала в орендованій квартирі теля і порося

На хатніх тваринок жінки до поліції поскаржилися перехожі.

У Дніпрі розігралася справжня зоологічна драма. Американка вигулювала порося і теля.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.



Через незвичних хатніх улюбленців жінка ледь не лишилася без даху над головою. Теля у середмісті помітили перехожі і викликали поліцію. Уже на місці ті побачили його власницю, в якої на повідку було ще й порося.

Американка Аліса Дей розповіла: обох тварин купила у селах, аби врятувати від забою. Спершу вона завела порося. Три тижні тримала його на арендованій квартирі, гуляла і навіть брала із собою до ресторанів. Тому і наважилася придбати ще й теличку. Але оселити її у себе американка не встигла. Через виклик поліції про тварин дізналися власники винайманого житла. І пригрозили жінці виселенням.

Теля і порося довелося передати до притулку. Американка ж каже: мандрує світом і викладає англійську, а заразом і намагається рятувати тварин.

"У мене не було вибору. А зараз вона буде жити до старості. І ми будемо приїздити туди. Коли я помру, тоді припиню рятувати тварин", - говорить американка Аліса Дей.

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Нагадаємо, що в Англії вагітна свиня інстинктивно втекла народжувати в безпечне місце, обравши для цього розташований поруч ліс неподалік від ферми.

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