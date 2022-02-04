Врятували мотузки для білизни: у Хмельницькому чоловік випав з балкона 7 поверху і дивом вижив

Врятували мотузки для білизни: у Хмельницькому чоловік випав з балкона 7 поверху і дивом вижив

На допомогу молодику прибули рятувальники.

У четвер ввечері, 3 лютого, у Хмельницькому 32-річний місцевий мешканець випав з балкона 7 поверху і дивом вижив. Чоловік під час падіння завис на мотузках для сушіння білизни на 6 поверсі.

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Про це повідомляє Depo.Хмельницький з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Випадок стався близько опівночі на вул. Шухевича. Хмельничанин у стані алкогольного сп’яніння випав з висоти 7 поверху і завис на мотузках поверхом нижче. На місце події оперативно прибули рятувальники, які через балкон 6 поверху зняли чоловіка з мотузок для сушіння білизни та передали його лікарям.

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