"Порятунок" російськомовних: показали руїни, в які окупанти перетворили Часів Яр (відео)

Ворог приніс на наші землі лише біль та смерті.

Окупанти продовжують стирати з лиця землі українські міста. Цікаво, вони виправдовують свої злочини "захистом російськомовного населення". До прикладу, вони перетворили на руїни Часів Яр на Донеччині.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Який вигляд сьогодні має Часів Яр

"Ще один город Донбасу, який хворі виродки, що називають себе "захисниками російськомовного населення", перетворили на купу безлюдних руїн", – зазначив він.

Нагадаємо, Часів Яр та околиці намагаються штурмувати близько 25 тисяч десантників РФ.

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