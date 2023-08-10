Врятували секунди: на Черкащині п'яний водій влетів у авто поліції, що вже оформлювала ДТП (відео)

Патрульні і фігуранти попередньої справи ледве встигли врятуватися – вони відскочили з узбіччя буквально за секунди до того, як пролетіла автівка.
У Черкаській області нетверезий водій протаранив припарковану на узбіччі автівку патрульних, які встановлювали обставини іншого правопорушення.
Про це передає МВС.
Правоохоронці розповіли, що під час патрулювання в селі Козацьке Звенигородського району, помітили водія мотоцикла, який порушував правила дорожнього руху. Кермувальник виявився нетверезим та ще й неповнолітнім. З дозволу батьків 17-річний юнак пройшов перевірку на "Драгері", результат був позитивний — 0,35 проміле.
У той час, коли копи оформлювали порушення, на швидкості поліцейську машину протаранило авто Opel Omega. Патрульні і юнак з батьками ледве встигли врятуватися – вони відскочили з узбіччя буквально за секунди до того, як пролетіла автівка.
На щастя, в ДТП ніхто не постраждав.
Як виявилоя, що за кермом "шаленого авто" був 38-річний водій у нетверезому стані. Він перевищив допустиму норму алкоголю в 14 разів. Прилад показав — 2,8 проміле.
Обидві справи скерували до суду.
Раніше повдомлялося, що на на Миколаївщині сталася жахлива ДТП зі "швидкою", внаслідок якої загинули троє людей.
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