Врятували секунди: на Черкащині п'яний водій влетів у авто поліції, що вже оформлювала ДТП (відео)

Патрульні і фігуранти попередньої справи ледве встигли врятуватися – вони відскочили з узбіччя буквально за секунди до того, як пролетіла автівка.

У Черкаській області нетверезий водій протаранив припарковану на узбіччі автівку патрульних, які встановлювали обставини іншого правопорушення.

Про це передає МВС.

Правоохоронці розповіли, що під час патрулювання в селі Козацьке Звенигородського району, помітили водія мотоцикла, який порушував правила дорожнього руху. Кермувальник виявився нетверезим та ще й неповнолітнім. З дозволу батьків 17-річний юнак пройшов перевірку на "Драгері", результат був позитивний — 0,35 проміле.

У той час, коли копи оформлювали порушення, на швидкості поліцейську машину протаранило авто Opel Omega. Патрульні і юнак з батьками ледве встигли врятуватися – вони відскочили з узбіччя буквально за секунди до того, як пролетіла автівка.

На Черкащині нетверезий водій влетів у авто поліції, що вже оформлювала ДТП

На щастя, в ДТП ніхто не постраждав.

Як виявилоя, що за кермом "шаленого авто" був 38-річний водій у нетверезому стані. Він перевищив допустиму норму алкоголю в 14 разів. Прилад показав — 2,8 проміле.

Авто, яке врізалося у машину патрульних

Обидві справи скерували до суду.