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"Врятували скіфське золото від працівників": окупанти "виправдовують" захоплення музею в Мелітополі

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"Врятували скіфське золото від працівників": окупанти "виправдовують" захоплення музею в Мелітополі

Ілюстративне фото.

Російські окупанти захопили Мелітопольський міський краєзнавчий музей.

Росіяни, які тимчасово окупували місто, знайшли "виправдання" пограбуванню закладу. Вони розповсюджують брехню про те, що нібито врятували скіфське золото, яке експонувалося в музеї, від колишніх працівників закладу.

Про це повідомили у пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Окупанти держави-ерористки розповсюджують інформацію, мовляв, працівники музею хотіли вивезти скіфське золото за межі країни. 

В ОДА повідомляють, що колаборанти вказали росіянам місце, де зберігається скіфське золото, яке було виявлено археологами у 1950-х роках.

Як повідомлялося, біля тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області російські загарбники замінували місцевість поблизу  "Кам'яної могили". Крім того, військові Російської Федерації риють окопи у селах, що розташовані поблизу заповідника - одного з найдавніших пам'ятників природи та історії.

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