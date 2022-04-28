"Врятували скіфське золото від працівників": окупанти "виправдовують" захоплення музею в Мелітополі

"Врятували скіфське золото від працівників": окупанти "виправдовують" захоплення музею в Мелітополі

Російські окупанти захопили Мелітопольський міський краєзнавчий музей.

Росіяни, які тимчасово окупували місто, знайшли "виправдання" пограбуванню закладу. Вони розповсюджують брехню про те, що нібито врятували скіфське золото, яке експонувалося в музеї, від колишніх працівників закладу.

Про це повідомили у пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Окупанти держави-ерористки розповсюджують інформацію, мовляв, працівники музею хотіли вивезти скіфське золото за межі країни.

В ОДА повідомляють, що колаборанти вказали росіянам місце, де зберігається скіфське золото, яке було виявлено археологами у 1950-х роках.

Як повідомлялося, біля тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області російські загарбники замінували місцевість поблизу "Кам'яної могили". Крім того, військові Російської Федерації риють окопи у селах, що розташовані поблизу заповідника - одного з найдавніших пам'ятників природи та історії.

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