Врятували від голоду мільйони людей: Зеленський пояснив важливість України для світу

Президент Зеленський наголосив, що завдяки "зерновій ініціативі" Україна врятувала від голоду десятки мільйонів людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що експортна зернова ініціатива, яку сьогодні подовжили на 120 днів, продемонструвала світові значення України.

Про це глава держава сказав під час свого традиційного відеозвернення увечері, 17 листопада.

За його словами, попри всі складнощі і різноманітні маніпуляції Росії Україна буде й далі експортувати агропродукцію через свої чорноморські порти.

"Це дуже конкретна річ – те, завдяки чому світ бачить значення України. За час від 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли вже понад 450 суден. Загальний обсяг продовольства – 11 млн тонн. Географія дуже широка: Марокко, Алжир, Лівія, Туніс, Єгипет, Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Ємен, Ліван, Бангладеш, Китай, Індія, Індонезія, Туреччина, а також країни Європейського Союзу", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що десятки мільйонів людей, передусім у країнах Африки, врятовані від голоду, зокрема шляхом постачання в межах Продовольчої програми ООН із наших портів.

Крім того, завдяки "зерновій ініціативі" вдалося знизити напругу на глобальному продовольчому ринку. Ціни на їжу суттєво менші, ніж могли б бути без українського продовольчого експорту.

"Ми зробили все, щоб розширити цю роботу. І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають: ООН і особисто Генеральному секретарю Гутеррішу, Туреччині й особисто президенту Ердогану. Дякую всім у нашій команді, хто відповідає за цей напрямок. Справді важливий результат", – підсумував Зеленський.

"Зернова угода"

Дію "зернової угоди" продовжили ще на 120 днів від 19 листопада 2022 року. Про це 17 листопада повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Раніше Володимир Зеленський під час свого відеозвернення до учасників саміту G20 на Балі запропонував розширити "зернову угоду" на порти "Миколаїв" та "Ольвія" у Миколаївській області.

Своєю чергою Голова Одеської ОВА заявив, що "зернова угода" працюватиме стільки, скільки буде потрібно.

Читайте також:

"Зернову угоду" подовжили ще на чотири місяці - Мінінфраструктури

Українська сторона відреагувала на заяву Росії про розірвання "зернової угоди": "Примітивний шантаж"

Путін використовуватиме "зернову угоду" як шантаж під час саміту G20 - Reuters