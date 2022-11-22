Врятували від "прокляття Ундіни": у Польщі прооперували 7-річну дівчинку з України з рідкісною хворобою

7-річну українку Дарію Ширіну врятували від "прокляття Ундіни" польські медики у Гданську.

Про це повідомляє видання polsatnews.

У Польщі допомогли маленькій дівчинці з України з рідкісним ураженням центрів дихання "синдромом Ундіни". Polsat Foundation профінансувала вартістну операцію, що врятувало життя Дар'ї. Вона обійшлася в пів мільйона злотих.

"Ця операція була для нас недосяжною, ми навіть не мріяли про це", – зі сльозами на очах розповіла мама 7-річної Дар’ї Ірина Ширіна.

Операція дозволить дівчинці дихати. До цього часу під час сну їй доводилося підключатися до апарату штучної вентиляції легенів, який міг перестати працювати в будь-який момент через відключення електроенергії після російських атак.

Лікарі під керівництвом шведського нейрохірурга, який вже багато років рятує пацієнтів від "прокляття Ундіни", вставили дівчинці стимулятор діафрагмального нерва. Імплантований дитині стимулятор запустять через місяць, коли загояться післяопераційні рани.

Нагадаємо, що у лікарні імені Мечникова в Дніпрі понад 10 годин врятували життя 28-річного захисника Андрія. Він підірвався на міні і отримав численні травми та втратив багато крові.

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