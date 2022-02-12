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"Врятував ранок суботи": у Одесі неадекватний водій на швидкості мчав тротуаром і "припаркувався" в стовп (відео)

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"Врятував ранок суботи": у Одесі неадекватний водій на швидкості мчав тротуаром і "припаркувався" в стовп (відео)

Автівка промчала зупинку і ледь не влетіла в перехожих.

У Одесі водій легковика вилетів на тротуар. Там він мчав на швидкості, не гальмуючи і не обїзджаючи перешкод, поки не влетів у стовп.

Відео виклали в Мережі.

На кадрах видно, як некероване авто на шаленій швидкості вискакує на тротуар і мчить ним, не збавляючи швидкості і не гальмуючи. Легковик пролітає зупинку, на якій на щастя, в той момент не було людей, і далі летить під магазинами. За кілька метрів від перехожих авто "пригальмував" стовп.

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На щастя, в цій ситуації постраждав лише водій та його легковик. Невідомо, скільки жертв могло бути, якби в цей момент на шляху трапилися люди.

Користувачі Мережі прокоментували побачене:

  • Там на зупинці завжди люди стоять, їх врятував ранок суботи.
  • Схоже що за кермом стало зле.
  • Спасибі стовпу.
  • Давно я такої епічної ДТП не бачив.
  • Добре, що нікого не зачепив і сам не зіткнувся зі смертельним наслідком.
  • Жах.

 Нагадаємо, що Харківській області мікроавтобус "зніс" дівчину. Від отриманих травм вона загинула на місці.

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