"Врятував ранок суботи": у Одесі неадекватний водій на швидкості мчав тротуаром і "припаркувався" в стовп (відео)

"Врятував ранок суботи": у Одесі неадекватний водій на швидкості мчав тротуаром і "припаркувався" в стовп (відео)

Автівка промчала зупинку і ледь не влетіла в перехожих.

У Одесі водій легковика вилетів на тротуар. Там він мчав на швидкості, не гальмуючи і не обїзджаючи перешкод, поки не влетів у стовп.

Також читайте Смертельна ДТП з кортежем Ярославського: моторошні подробиці аварії та як бізнесмен пояснює свій відліт до Лондона

Відео виклали в Мережі.

На кадрах видно, як некероване авто на шаленій швидкості вискакує на тротуар і мчить ним, не збавляючи швидкості і не гальмуючи. Легковик пролітає зупинку, на якій на щастя, в той момент не було людей, і далі летить під магазинами. За кілька метрів від перехожих авто "пригальмував" стовп.

На щастя, в цій ситуації постраждав лише водій та його легковик. Невідомо, скільки жертв могло бути, якби в цей момент на шляху трапилися люди.

Користувачі Мережі прокоментували побачене:

Там на зупинці завжди люди стоять, їх врятував ранок суботи.

Схоже що за кермом стало зле.

Спасибі стовпу.

Давно я такої епічної ДТП не бачив.

Добре, що нікого не зачепив і сам не зіткнувся зі смертельним наслідком.

Жах.

Нагадаємо, що Харківській області мікроавтобус "зніс" дівчину. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Читайте також: