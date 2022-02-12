"Врятував ранок суботи": у Одесі неадекватний водій на швидкості мчав тротуаром і "припаркувався" в стовп (відео)

Автівка промчала зупинку і ледь не влетіла в перехожих.
У Одесі водій легковика вилетів на тротуар. Там він мчав на швидкості, не гальмуючи і не обїзджаючи перешкод, поки не влетів у стовп.
Відео виклали в Мережі.
На кадрах видно, як некероване авто на шаленій швидкості вискакує на тротуар і мчить ним, не збавляючи швидкості і не гальмуючи. Легковик пролітає зупинку, на якій на щастя, в той момент не було людей, і далі летить під магазинами. За кілька метрів від перехожих авто "пригальмував" стовп.
На щастя, в цій ситуації постраждав лише водій та його легковик. Невідомо, скільки жертв могло бути, якби в цей момент на шляху трапилися люди.
Користувачі Мережі прокоментували побачене:
- Там на зупинці завжди люди стоять, їх врятував ранок суботи.
- Схоже що за кермом стало зле.
- Спасибі стовпу.
- Давно я такої епічної ДТП не бачив.
- Добре, що нікого не зачепив і сам не зіткнувся зі смертельним наслідком.
- Жах.
Нагадаємо, що Харківській області мікроавтобус "зніс" дівчину. Від отриманих травм вона загинула на місці.
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