Врятував життя власниці під час ракетної атаки: на Донеччині з-під завалів дістали кота

Кіт просидів під завалами майже добу.
В Мирнограді Донецької області з-під завалів зруйнованого будинку дістали котика, який врятував життя господарці.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
"Цього пухнастика дістали надзвичайники з-під завалів зруйнованого будинку в Мирнограді під час пошукових робіт. Кіт просидів там майже добу. На щастя, він неушкоджений. Рятувальники передали чотирилапого власниці", - йдеться у повідомленні.
Вона розповіла, що за декілька хвилин до обстрілу її домашній улюбленець почав голосно нявкати та наполегливо звати її в кімнату, яку в результаті обстрілу не було пошкоджено.
Нагадаємо, у ніч проти 14 липня Росія атакувала область ракетами та дронами. Є потерпіла.
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