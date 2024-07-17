Врятував життя власниці під час ракетної атаки: на Донеччині з-під завалів дістали кота

Кіт просидів під завалами майже добу.

В Мирнограді Донецької області з-під завалів зруйнованого будинку дістали котика, який врятував життя господарці.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

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"Цього пухнастика дістали надзвичайники з-під завалів зруйнованого будинку в Мирнограді під час пошукових робіт. Кіт просидів там майже добу. На щастя, він неушкоджений. Рятувальники передали чотирилапого власниці", - йдеться у повідомленні.

Вона розповіла, що за декілька хвилин до обстрілу її домашній улюбленець почав голосно нявкати та наполегливо звати її в кімнату, яку в результаті обстрілу не було пошкоджено.

Нагадаємо, у ніч проти 14 липня Росія атакувала область ракетами та дронами. Є потерпіла.

Новини ТСН 11:00 17 липня. Бої біля Часового Яру, роковини авіатрощі над Донеччиною, ситуація в енергетиці

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