Встромив коханій ножа у груди: на Буковині чоловік жорстоко вбив жінку (фото)

Встромив коханій ножа у груди: на Буковині чоловік жорстоко вбив жінку (фото)

Від отриманих травм жінка померла на місці, а її вбивцю взяли під варту.

У м. Сторожинець Чернівецької області під час конфлікту місцевий житель вдарив ножем у груди свою співмешканку. Від отриманих травм жінка померла на місці події.

Як розповіли у поліції області, вбивство сталося у суботу, 20 листопада.

Правоохоронці оглянули приміщення та померлу 59-річну буковинку. На тілі жінки судово-медичний експерт виявив тілесні ушкодження у вигляді колото-різаної рани грудної клітки, що свідчило про насильницьку смерть.

Поліцейські вилучили з місця події речові докази та опитали можливих свідків події. Це допомогло оперативно встановити та затримати причетного до вбивства. Ним виявився 57-річний співмешканець загиблої.

Чоловік вбив свою співмешканку кухонним ножем / ГУ Нацполіції у Чернівецькій області

Працівники поліції з’ясували, що під час спільного розпиття алкогольних напоїв між чоловіком та жінкою виникла словесна суперечка, під час якої чоловік завдав смертельного удару кухонним ножем своїй співмешканці.

Правоохоронці затримали зловмисника. Сьогодні, 23 листопада, в обласній прокуратурі повідомили, що чоловікові оголосили про підозру у вбивстві співмешканки за ч. 1 ст. 115 КК України. Чоловіка вже взяли під варту.

За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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