Всадив у живіт не менше чотирьох куль: під Дніпром відправили під суд чоловіка, який влаштував стрілянину біля кафе

Всадив у живіт не менше чотирьох куль: під Дніпром відправили під суд чоловіка, який влаштував стрілянину біля кафе

Врятувати потерпілого дивом вдалося медикам.

У Павлограді Дніпропетровської області під суд відправили чоловіка, який біля одного з кафе розстріляв людину.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

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Як з'ясувалося, інцидент стався ще в червні цього року. На парковці біля одного з місцевих кафе між двома чоловіками відбувся конфлікт, в результаті якого один з них дістав пістолет і чотири рази вистрілив в живіт іншого. Врятувати потерпілого дивом вдалося медикам.

Стріляв же підозрюваний з пістолета калібру 9 міліметрів, який він купив без передбаченого законом дозволу.

"Павлоградською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 32-річного громадянина за скоєння злочинів, передбачених ч.1 ст.121 та ч.1 ст.263 КК України (“Умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння”; “придбання, носіння вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу”). Судовий розгляд кримінального провадження триває", — розповіли в пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що у центрі Львова в парку ім. Івана Франка троє чоловіків, які розпивали на лавці алкоголь, влаштували стрілянину.

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