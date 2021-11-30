Все біле від снігу: на вершинах Карпат хуртовина і вдарив 12-градусний мороз (фото)

Станцію рятувальників на горі Піп Іван Чорногірський замело снігом.
Сьогодні, 30 листопада, на високогір'ї Карпат хуротовина, 12-градусний мороз і туман.
Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост і оприлюднив ранкове фото своєї станції на горі Піп Іван.
"Станом на 09:00 30 листопада на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер південно-західній 8-10 м/с. Хуртовина. Температура повітря -12°С", - повідомили рятувальники.
Нагадаємо, до України зайшов потужний циклон: у всій країні оголошено штормове попередження.
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