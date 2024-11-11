"Все більша кількість цивільних обʼєктів стає мішенями": Зеленський відреагував на удар РФ по Кривому Розі

Зранку 11 листопада армія РФ вдарила ракетою по багатоповерхівці у Кривому Розі. Зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх одного з під’їздів. На цей час відомо, що сім людей постраждали, серед них двоє дітей.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

"Кожного дня, кожної ночі Росія чинить однаковий терор. Хіба що все більша кількість цивільних обʼєктів стає мішенями. Росія прагне тільки продовження війни, і кожен її удар спростовує будь-які заяви з Росії ж про дипломатію. Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світу для того, щоб дипломатія стала реальною та сильною. Без принципових рішень і сильної підтримки України Росія не матиме мотиву шукати миру, а шукатиме тільки нові мішені", – наголосив український лідер.

Нагадаємо, у Кривому Розі тривають рятувальні роботи на місці удару по п'ятиповерхівці. Під завалами можуть бути люди. Відомо про щонайменше вісьмох потерпілих.

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