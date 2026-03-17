Молодь (ілюстративне фото) / © Credits

Реклама

2025 року соціологи зафіксували зростання частки української молоді, яка виїхала за межі країни та не має наміру повертатися додому.

Про це свідчать результати масштабного опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного за підтримки Програми розвитку ООН (UNDP).

Скільки українців готові повертатися з-за кордону

Дослідження показало пряму залежність: що довше триває повномасштабна війна, то менше молодих мігрантів планують майбутнє в Україні. Майже третина українців за кордоном ще не знають, чи повернуться додому. Ті ж, хто хоче залишитися там назавжди, обирають Європу через кращі зарплати та більше можливостей для заробітку.

Реклама

Хоча молодь за кордоном сумує за рідними та друзями, вони дивляться у майбутнє з меншою надією, ніж ті, хто залишився в Україні. До того ж ті, хто виїхав, частіше страждають від стресу та мають проблеми з психологічним станом.

Ставлення до мови, культури та роботи

Окрім цього, соціологи зазначають, що молодь дедалі частіше переходить на українську. Для більшості вона стала основною мовою — як удома, з друзями, так і на роботі.

Ставлення до всього російського змінилося: підлітки віком 14–19 років стали менше підтримувати повну заборону їхньої музики та кіно. Якщо минулого року за це були понад половина опитаних, то зараз — лише 28%. Водночас українці почали більше купувати вітчизняне, цікавитися власною історією та дивитися український контент.

Сучасна молодь вважає підприємництво найбажанішою сферою діяльності. Ключовими навичками для успіху респонденти назвали:

Реклама

Стресостійкість. Цифрову грамотність. Здатність до безперервного навчання.

Про дослідження

Опитування охопило 2050 осіб віком 14–35 років на підконтрольних територіях України та 600 респондентів — у 24 країнах світу (зокрема в Німеччині, Польщі та Чехії). У дослідженні не брали участі військовослужбовці Сил оборони. Похибка результатів становить не більше 2,2%.

